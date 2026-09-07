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07 сентября, 03:40

Политика

В КНДР приняли на вооружение новый эсминец

Фото: depositphotos/creisinger

ВМС КНДР приняли на вооружение новый эсминец "Кан Гон". Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что корабль войдет в состав государственной системы ядерного реагирования и в случае приказа нанесет сокрушительный удар по противнику. По его словам, конституционная обязанность КНДР заключается в многогранном и эффективном применении ядерных боевых систем в процессе ядерного вооружения военно-морских сил, а также в ведении более четкой военной деятельности для морской обороны и сдерживания войны.

Он подчеркнул, что ответственные действия и возрастающая роль ВМС будут строго ограничивать шаги агрессивных противников и, вероятно, вынудят их к стратегическому отступлению.

Перед первым выходом корабля в море лидер КНДР поднялся на его борт. Он отметил, что эсминец нового поколения как часть государственной системы ядерного реагирования должен быть готов нанести сокрушительный удар по врагам после получения соответствующего приказа.

Ранее Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск был произведен из окрестностей Пхеньяна. О произошедшем сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

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