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07 сентября, 08:27

Общество

В РФ отзывают антибиотик "Линезолид" из-за несоответствия критерию безопасности

Фото: 123RF.com/adragan8

Компания "Мосфарм" приняла решение отозвать из обращения лекарственный препарат "Линезолид" из-за несоответствия партии установленным требованиям по показателю "Бактериальные эндотоксины". Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

В надзорном ведомстве уточнили, что отзыву подлежит "Линезолид", раствор для инфузий 2 миллиграмма на миллилитр, 300 миллилитров, бутылки (15), ящики картонные" серии 0150526. Производитель – ООО "Мосфарм".

Росздравнадзор поручил территориальным органам проконтролировать соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных препаратов.

Ранее Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского рентгеноконтрастного препарата "Омнипак" производства GE Healthcare. Выяснилось, что во флаконах объемом 100 миллилитров были обнаружены металлические частицы. Это могло представлять опасность для пациентов.

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