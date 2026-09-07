Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 08:16

Политика

ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморска

Фото: 123RF.com/olli0815

Российские военные поразили сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Он использовался для разгрузки военных грузов, которые страны Запада поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также в акватории Черного моря поражен патрульный катер, используемый для проводки судов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для поражения вражеских объектов были использованы ударные дроны. Российские бойцы продолжают ликвидировать объекты, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. По данным Минобороны, там хранились в том числе комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

Читайте также


политика

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика