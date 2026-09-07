ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморска

Фото: 123RF.com/olli0815

Российские военные поразили сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Он использовался для разгрузки военных грузов, которые страны Запада поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также в акватории Черного моря поражен патрульный катер, используемый для проводки судов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для поражения вражеских объектов были использованы ударные дроны. Российские бойцы продолжают ликвидировать объекты, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. По данным Минобороны, там хранились в том числе комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

