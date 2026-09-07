В России изменится порядок доставки платежек за ЖКУ с 1 сентября 2027 года

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

С 1 сентября 2027 года вступит в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции будут приходить через портал "Госуслуги", рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам парламентария, возможность получать квитанции на бумаге сохранится. Это касается в первую очередь граждан, которые не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на портале.

"Если, например, пожилой человек не пользуется интернетом и у него нет личного кабинета на "Госуслугах", квитанции должны доставляться на бумаге", – приводит слова Якубовского RT.

Закон также предусматривает учет согласия или отказа пользователей "Госуслуг" от получения электронных квитанций. После перехода на цифровой формат бумажный экземпляр могут перестать присылать.

Подробный порядок выбора формата доставки определит правительство. Якубовский подчеркнул, что важно сохранить возможность отказаться от электронных платежек без сложностей, в том числе без обращения через интернет.

"Такой порядок должен быть понятен и доступен прежде всего пожилым людям", – заключил он.

Ранее в России предложили предоставить скидки неработающим пенсионерам на все услуги ЖКХ. В таком случае льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья. При этом, отметили эксперты, особое внимание необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах.