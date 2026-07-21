В ОП РФ предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. Такую инициативу высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По его словам, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты.

"Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг", – пояснил он.

При этом особое внимание, как отметил замсекретаря ОП РФ, необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов.

Сам механизм субсидий и скидок на ЖКХ должен быть установлен на федеральном уровне. Такая мера, по мнению Гриба, поможет сохранить население малых городов и деревень, так как многие пожилые люди вынуждены переезжать в крупные города из-за высоких затрат на содержание жилья.

Еще одна мера, направленная на старшее поколение, предполагает создание "тележки пенсионера" – специального набора для пожилых людей. Такую идею ранее предложил лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

В набор войдут медицинские рекомендации, абонемент на посещение культурных учреждений, ваучер на санаторий, отечественный гаджет для просмотра фильмов и право на бесплатный проезд или перелет по стране. По мнению автора, это поможет поддержать пожилых, улучшить их здоровье и повысить интерес к культуре и туризму.