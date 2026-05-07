В России предложили выдавать пожилым гражданам "тележку пенсионера"

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести на региональном и федеральном уровнях "тележку пенсионера" – специальный набор для пожилых людей. Свою инициативу он озвучил в разговоре с изданием "Абзац".

По мнению политика, любая дополнительная помощь пожилым гражданам является благим делом. "Тележка пенсионера", считает он, должна формироваться с учетом медицинских, культурных и бытовых потребностей россиян. В нее могут входить медицинские рекомендации и подобие страховки, которая позволит в течение месяца после выхода на пенсию бесплатно и быстро пройти обследование у специалистов.

"В наборе должен быть годовой или трехгодичный абонемент на посещение кинотеатров, театров, музеев в рабочие часы, когда меньше посетителей. Также ваучер на санаторий или дом отдыха в удобное для пенсионера время", – отметил Малинкович.

Более того, он предложил в "тележку пенсионера" добавить отечественный гаджет для просмотра фильмов и сериалов, карту туристических мест России и право на бесплатный проезд или перелет в один из регионов страны в течение года после выхода на пенсию.

Также, продолжил лидер партии "Коммунисты России", в "тележку пенсионера" можно включить пакет рекомендаций по адаптации к новому образу жизни, информацию о скидках и льготах, бесплатную консультацию юриста и пакет вакансий для желающих работать.

Малинкович уточнил, что субъекты могут добавлять свои элементы к федеральному набору. Введение "тележки пенсионера", по его мнению, поможет не только материально поддержать пожилых, но и облегчить их адаптацию, сохранить здоровье и активность, а также повысить интерес к культуре и туризму в России.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил создать единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на территории всей страны. С его слов, карта должна предоставлять пожилым базовый набор льгот, в том числе бесплатный проезд. Такой инструмент станет эффективной мерой поддержки лиц предпенсионного и пенсионного возраста, подчеркнул он.