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08 июля, 10:14

Экономика

Москва реализовала на торгах свыше 500 нежилых помещений за первую половину года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по июнь 2026 года в Москве на торгах реализовали 577 нежилых помещений, общая площадь которых составила 70,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, нежилые помещения остаются одним из наиболее востребованных лотов среди предпринимателей. Наибольший интерес инвесторы проявили к помещениям площадью до 100 квадратных метров.

Также высоким спросом пользовались помещения на первых этажах и в подвалах. Их чаще всего используют под магазины, аптеки, салоны красоты, сервисные и медицинские центры, пункты выдачи заказов и другие виды бизнеса.

"Около трети реализованных в первом полугодии объектов пришлось на Северный административный округ, примерно по 10% – на Восточный и Центральный округа. В ходе торгов на один лот претендовали в среднем пять человек", – отметила Багреева.

Приобретать такие помещения могут как юрлица, так и физлица, включая индивидуальных предпринимателей. Все доступные лоты представлены на Инвестиционном портале Москвы. Там можно отфильтровать предложения по району, площади, этажу, удаленности от метро, МКАД и другим параметрам.

Весь процесс – от подачи заявки до подписания договора – проходит в онлайн-формате и требует минимального комплекта документов. При этом город гарантирует прозрачность процедуры и юридическую чистоту сделки, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ознакомиться с деталями по каждому лоту – включая фото, документацию, условия и форму продажи – можно в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале. Сами торги проводятся на электронной площадке "Росэлторг". Для участия нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

Вместе с тем инвесторы могут приобрести на городских торгах 17 помещений для бизнеса в Бирюлеве Восточном. Их площадь составляет от 61,8 до 129,4 квадратного метра. Это позволит предпринимателям реализовать там различные проекты.

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