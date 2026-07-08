Иран обвинил США в подрыве положений меморандума о перемирии

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Министерство иностранных дел Ирана обвинило США в подрыве положений меморандума о прекращении боевых действий. Соответствующее заявление сделало дипведомство республики.

Поводом для такого заявления стали повторные американские удары по территории Ирана, а также решение министерства финансов США об отмене лицензии на продажу иранской нефти. В ведомстве подчеркнули, что эти действия, наряду с нарушением иранских норм для Ормузского пролива и военной агрессией Израиля против Ливана, сделали ключевые положения меморандума неэффективными.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился еще в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Однако 14 июня стороны достигли мирного соглашения и прекратили огонь. Соответствующий меморандум был подписан 18 июня.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых масштабных ударов по Ирану в ответ на атаки Исламской Республики по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. Иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Сирик и Бендер-Аббас.

