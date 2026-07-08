Более 100 пар заключили брак на Северном речном вокзале в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 100 пар заключили брак на Северном речном вокзале в Москве с начала 2026 года, еще около 70 подали заявления. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам вице-мэра, церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале пользуются большой популярностью: 90% слотов до конца года уже забронировано. Молодожены ценят площадку за ее живописную атмосферу с видами на Москву-реку.

Кроме того, восемь пар заключили брак накануне Дня семьи, любви и верности. При этом самой популярной датой для свадебных церемоний на площадке в этом году стало 10 июня.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что Северный речной вокзал уже шестой год подряд участвует в проекте "Новые адреса счастья". За все время на площадке заключили брак свыше 600 пар.

Северный речной вокзал является одним из самых романтичных мест для свадьбы. Там жених и невеста могут провести закрытую вечернюю церемонию вместе с гостями, отпраздновать событие в историческом здании с уникальной архитектурой, подняться на крышу вокзала и провести фотосессию, а также поучаствовать в фотоконкурсе "Дарим счастье" и выиграть свадебный круиз.

Подать заявление на регистрацию брака на Северном речном вокзале можно онлайн или лично во Дворце бракосочетания № 1.

Первые летние церемонии бракосочетания также провели на станции "Маяковская" Замоскворецкой линии столичного метро. Она является одной из самых востребованных площадок проекта "Новые адреса счастья". С 2021 года на станции заключили брак свыше 110 пар.