Депутат Нечаев предложил ввести в России налоговый вычет за расходы на свадьбу

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В России предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Свадьба – это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме – 400 тысяч рублей", – цитирует депутата ТАСС.

Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей, отметил Нечаев.

Он предлагает, чтобы молодожены могли вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13%. Если же траты на свадьбу окажутся меньше указанной суммы, то и возврат будет меньше.

Минтруд РФ напомнил, что любой россиянин имеет право брать отпуск за свой счет на пять дней для подготовки к свадьбе. Работодатель при этом не может ему отказать.

Работник должен написать заявление, для того чтобы его отпустили. В министерстве уточнили, что предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Он будет длится ровно столько, сколько положено.