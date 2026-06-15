Минтруд уточнил право работника брать отпуск для подготовки к свадьбе

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Любой россиянин имеет право брать отпуск за свой счет на пять дней для подготовки к свадьбе. Работодатель не может ему отказать, сообщил Минтруд РФ в мессенджере MAX.

Работник должен написать заявление, для того чтобы его отпустили. В министерстве уточнили, что предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Он будет длится ровно столько, сколько положено.

Представители ведомства подчеркнули, что брать пять дней за свой счет для организации свадьбы могут даже те сотрудники, кто совсем недавно устроился на работу.

Также это правило действует на время испытательного срока. Однако в этом случае данный период продлят на количество дней, которые человек отсутствовал.

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