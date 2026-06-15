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15 июня, 13:01

Общество

Минтруд уточнил право работника брать отпуск для подготовки к свадьбе

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Любой россиянин имеет право брать отпуск за свой счет на пять дней для подготовки к свадьбе. Работодатель не может ему отказать, сообщил Минтруд РФ в мессенджере MAX.

Работник должен написать заявление, для того чтобы его отпустили. В министерстве уточнили, что предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Он будет длится ровно столько, сколько положено.

Представители ведомства подчеркнули, что брать пять дней за свой счет для организации свадьбы могут даже те сотрудники, кто совсем недавно устроился на работу.

Также это правило действует на время испытательного срока. Однако в этом случае данный период продлят на количество дней, которые человек отсутствовал.

Ранее стало известно, что в Москве открылся после обновления дворец бракосочетания № 5. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, там уже прошли первые торжественные мероприятия. Планируется, что ежегодно в учреждении будет регистрироваться около четырех тысяч браков.

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