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15 августа, 11:00

Происшествия

Организованных туристов из РФ в Индонезии в момент землетрясения не было

Фото: AP Photo/BASARNAS

Организованных туристов из России не было на индонезийском острове Флорес в момент землетрясения. Об этом сказано в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР уточнили, что жалоб и обращений от клиентов за помощью не поступало. По их сведениям, россияне редко посещают Флорес, обычно это происходит в рамках экскурсий с других островов, в том числе с Бали.

Однако в АТОР указали, что последствия землетрясения могут повлиять на туристическую логистику. Несмотря на это, аэропорт Флореса продолжает принимать и отправлять рейсы. Однако в порту Лабуан-Баджо есть разрушения. Их масштаб пока уточняется. В связи с этим туристов призвали учитывать, что экскурсии в нацпарк Комодо могут быть перенесены или отменены.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Сперва магнитуда подземных толчков составляла 6,9, но спустя время специалисты повысили ее до 7,7.

Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где живут около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Кроме того, не менее 20 человек погибли.

Новости мира: число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265 человек

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