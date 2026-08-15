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15 августа, 12:31

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Населенный пункт Рыбальское в Запорожской области перешел под контроль российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освободить село удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток". Это позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. В боях участвовали подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

В ходе наступления российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до роты живой силы. Также ликвидированы 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по объектам Украины. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также цехам сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров.

Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, этого удалось достичь в результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр".

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Щербаковке

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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