ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска заняли населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что достичь этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки "Центр".

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Водяное и Щербаковка в Харьковской области. Отмечается, что сделать это удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

До этого военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР.