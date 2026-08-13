13 августа, 12:12Политика
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска заняли населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что достичь этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки "Центр".
Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Водяное и Щербаковка в Харьковской области. Отмечается, что сделать это удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".
До этого военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР.
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