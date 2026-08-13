Против комика Долгополова завели уголовное дело о реабилитации нацизма

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Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении стендап-комика Александра Долгополова. Об этом ТАСС рассказали в Таганском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Долгополова", – сообщили в инстанции.

Уголовное преследование инициировала прокуратура Москвы после мониторинга в Сети, в рамках которого была выявлена запись выступления комика. По версии следствия, находясь за пределами России, не позднее 20 декабря 2024 года, он публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Долгополов покинул Россию еще в начале 2020 года, когда полиция начала проверку одного из его видеороликов на предмет оскорбления чувств верующих.

В 2023 году Следственный комитет РФ уже проводил проверку в отношении Долгополова. Поводом для этого послужило его выступление вместе с Гариком Оганисяном, во время которого они обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Жалобу в СК тогда направила уполномоченной по правам человека в России Яна Лантратова.

