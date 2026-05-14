Против комика Долгополова призвали возбудить дело о реабилитации нацизма

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении комика Александра Долгополова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной послужила обнаруженная в Сети видеозапись одного из его выступлений в 2024 году. Тогда он, находясь за границей, публично сделал заявление, оскорбляющее память защитников Отечества и унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

При этом, как отмечает ведомство, Долгополов осознавал, что его выступление будет находиться в открытом доступе в интернете, и действовал из мотивов неуважения к памяти ветеранов. Прокуратура провела проверку и передала все материалы следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следственный комитет РФ уже проводил проверку в отношении Долгополова. Поводом для этого послужило его выступление в 2023 году вместе с Гариком Оганисяном, во время которого они обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин. Жалобу в СК тогда направила депутат Госдумы Яна Лантратова.

