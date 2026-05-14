Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:37

Политика

Против комика Долгополова призвали возбудить дело о реабилитации нацизма

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sankldive

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении комика Александра Долгополова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной послужила обнаруженная в Сети видеозапись одного из его выступлений в 2024 году. Тогда он, находясь за границей, публично сделал заявление, оскорбляющее память защитников Отечества и унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

При этом, как отмечает ведомство, Долгополов осознавал, что его выступление будет находиться в открытом доступе в интернете, и действовал из мотивов неуважения к памяти ветеранов. Прокуратура провела проверку и передала все материалы следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следственный комитет РФ уже проводил проверку в отношении Долгополова. Поводом для этого послужило его выступление в 2023 году вместе с Гариком Оганисяном, во время которого они обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин. Жалобу в СК тогда направила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Читайте также


судыполитикашоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика