"Слава на крови": что грозит Долгополову и Оганисяну за пародию на теракт в Питере

Следственный комитет РФ проверит выступление стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна в Берлине. Ранее в соцсетях появился ролик, где юмористы обыгрывают в шуточной форме произошедший 2 апреля в Петербурге теракт, который унес жизнь военкора Владлена Татарского. Рассказываем подробности и разбираемся, могут ли наказать молодых людей.



"Кощунственный юмор"

Фото: instagram.com(принадлежит Мета, признана экстремистской на территории РФ)/grkognsn

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить выступление стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, а также дать их шуткам правовую оценку.





из заявления в телеграм-канале СК РФ Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка.

До этого с просьбой проверить пародию Долгополова и Оганисян в СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, общественность должна отреагировать и показать, что не нуждается в "кощунственном юморе". "Юмор на человеческой трагедии – преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать", – подчеркнула парламентарий.

Ранее в Сети появился ролик с берлинского выступления комиков. На кадрах запечатлено, как Долгополов выходит на сцену и вручает Оганисяну небольшую статуэтку. Последний берет ее в руки и отвечает: "Реально это моя статуэтка? Спасибо огромное, спасибо большое. Отлично, ладно. Пусть постоит здесь". При этом слышно, что зрители в зале смеются и аплодируют.

Пользователей соцсетей возмутила миниатюра. Они отметили схожесть сюжета с произошедшей 2 апреля в петербургском кафе трагедией. Тогда 26-летняя Дарья Трепова во время творческого вечера Владлена Татарского подарила ему статуэтку, которая взорвалась. В результате пострадали более 40 человек, а сам военкор погиб. Девушка была задержана. Ей предъявили обвинение в совершении теракта и арестовали до 2 июня.



Одобрение терроризма?

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале раскритиковала выступление комиков. "Сострадание, эмпатия вообще присутствует? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма? <...> Считаю, что все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить "комиков" извиниться", – подчеркнула она.

По данным СМИ, на молодых людей могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. При этом юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 заявила, что, скорее всего, им грозит административная ответственность.

"Они не то чтобы оправдывали терроризм, скорее высмеивали его. Они же не говорили, что девушка все правильно сделала и не призывали ни к каким действиям", – пояснила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Сейчас шутка комиков больше подпадает под статью КоАП о дискредитации российской армии. Возможно, им назначат штраф. Но если будет повтор подобных действий и решится вопрос о возбуждении уголовного дела, то суд может заочно их арестовать.

По словам юриста, в случае возбуждения уголовного дела Россия может подать запрос на экстрадицию молодых людей. Но здесь нужно учитывать, что они находятся в недружественных юрисдикциях, которые не будут считать их поступок уголовным преступлением, заключила Ярмуш.

