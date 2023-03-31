Семена Слепакова проверят на предмет дискредитации ВС РФ – СМИ

Фото: ТАСС/URA.Ru/Natache

Правоохранители начали проверку в отношении комика Семена Слепакова, который покинул территорию России. Об этом информирует Life.ru.

По данным СМИ, речь идет о статье "Дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации". Она предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Уточняется, что жалобу на юмориста отправил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин.

До этого сообщалось, что глава фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов направил просьбу главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить Слепакова на предмет дискредитации российских войск.

Недовольство у Карабанова вызвала сатирическая песня, которую комик посвятил спецоперации. Композицию раскритиковал и российский телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Слепакова гнидой.

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!