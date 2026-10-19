Синоптик Ильин: нынешняя осень в Москве стала одной из самых теплых более чем за 20 лет

Нынешняя осень в столице стала одной из самых теплых за последние более чем 20 лет, сообщили синоптики. Когда хорошую погоду сменят холода и какой ожидается зима – в материале Москвы 24.
"Пока наслаждаемся"
"Коммунальная" осень начнется в Москве 20 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец подчеркнул, что "золотая" осень задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет в начале ноября. Ранее в это время уже наступало предзимье: таким образом, фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на две недели. Позднее бабье лето еще немного порадует жителей Центральной России погодой "миллион на миллион", добавил эксперт.
В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 отметил, что "золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев.
"Поэтому пока наслаждаемся. Плюс на этой неделе еще будем радоваться достаточно хорошей сухой погоде. Для этого времени октября температура в дневные часы будет достаточно высокой: воздух прогреется до плюс 9–13 градусов, солнечно, и ветра не очень много. Лишь 19 и 20 октября ветер до 4–9 метров в секунду, а со среды стихнет – до 1–6 метров в секунду", – сказал он.
По словам специалиста, в ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0. В среду и четверг, 21 и 22-го числа, местами по области тоже заморозки, а в столице ожидается от плюс 1 до плюс 3. Однако в пятницу минимальная ночная температура поднимется до плюс 1–6 градусов.
Эксперт назвал текущий октябрь очень теплым по сравнению с другими аналогичными периодами за последние более чем 20 лет.
"Превышение норм климата по месяцу составит не менее 3 градусов с положительным знаком при норме в плюс 10,4. Буквально в 2020 году в конце октября морозы уже жгли минус 15–20", – резюмировал Ильин.
"Эпоха богата на сюрпризы"
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов согласился, что нынешняя осень существенно теплее в сравнении со средней климатической нормой XX века.
"В последнее время, мне кажется, все уже привыкли к этому. В соответствии с последними тенденциями, в эпоху глобального потепления, это вполне нормально", – подчеркнул специалист в беседе с Москвой 24.
По мнению эксперта, если говорить об обилии снегопадов предстоящей зимой, то "стоит положить лопату в багажник".
"Именно эпоха глобального потепления очень богата на сюрпризы. Говорить о том, что снег выпадет в октябре, не приходится, однако температуры могут быть минусовые. Поэтому какой-то иней, заморозки на почве в этом месяце вполне реальны", – отметил специалист.
При этом в 2026 году на температуру влияет не только глобальное потепление, но и климатическое явление Эль-Ниньо, которое разворачивается в Тихом океане, прибавляя несколько десятых градуса.
"Может возникнуть любая погодная аномалия. Эпоха глобального потепления – это не просто "плюс" на градусниках. Это активное движение воздушных масс, и вполне вероятно, что, например, в Центральную Россию зайдет воздух из Арктики, который даст аномальные холода. Но потом они снова сменятся необычно теплой погодой", – добавил специалист.
В целом, по предположению Карнаухова, зима должна быть теплее обычной и, вероятно, бесснежной. За последние годы ситуация с отсутствием устойчивого покрова в Центральной России фиксировалась дважды, напомнил эксперт.