Синоптик Ильин: нынешняя осень в Москве стала одной из самых теплых более чем за 20 лет

Нынешняя осень в столице стала одной из самых теплых за последние более чем 20 лет, сообщили синоптики. Когда хорошую погоду сменят холода и какой ожидается зима – в материале Москвы 24.

"Пока наслаждаемся"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Коммунальная" осень начнется в Москве 20 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Со вторника начнется "коммунальная" осень, и отопление жилых помещений станет уместным. В условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастет.

Тишковец подчеркнул, что "золотая" осень задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет в начале ноября. Ранее в это время уже наступало предзимье: таким образом, фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на две недели. Позднее бабье лето еще немного порадует жителей Центральной России погодой "миллион на миллион", добавил эксперт.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 отметил, что "золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев.

"Поэтому пока наслаждаемся. Плюс на этой неделе еще будем радоваться достаточно хорошей сухой погоде. Для этого времени октября температура в дневные часы будет достаточно высокой: воздух прогреется до плюс 9–13 градусов, солнечно, и ветра не очень много. Лишь 19 и 20 октября ветер до 4–9 метров в секунду, а со среды стихнет – до 1–6 метров в секунду", – сказал он.

По словам специалиста, в ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0. В среду и четверг, 21 и 22-го числа, местами по области тоже заморозки, а в столице ожидается от плюс 1 до плюс 3. Однако в пятницу минимальная ночная температура поднимется до плюс 1–6 градусов.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Атмосферное давление будет на достаточно высоком уровне, потому что на фоне антициклона ждать низких показателей не стоит. Примерно 764–767 миллиметров ртутного столба установится на всю первую половину недели, и в последние дни рабочей недели давление упадет до 760.

Эксперт назвал текущий октябрь очень теплым по сравнению с другими аналогичными периодами за последние более чем 20 лет.

"Превышение норм климата по месяцу составит не менее 3 градусов с положительным знаком при норме в плюс 10,4. Буквально в 2020 году в конце октября морозы уже жгли минус 15–20", – резюмировал Ильин.

"Эпоха богата на сюрпризы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов согласился, что нынешняя осень существенно теплее в сравнении со средней климатической нормой XX века.

"В последнее время, мне кажется, все уже привыкли к этому. В соответствии с последними тенденциями, в эпоху глобального потепления, это вполне нормально", – подчеркнул специалист в беседе с Москвой 24.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Если говорить о климатических нормах XX века, у нас 10 ноября считалось периодом, когда устанавливается устойчивый снежный покров. К примеру, в ноябре заливали каток, и он стоял до весны и не таял. Сейчас это представить себе достаточно сложно.

По мнению эксперта, если говорить об обилии снегопадов предстоящей зимой, то "стоит положить лопату в багажник".

"Именно эпоха глобального потепления очень богата на сюрпризы. Говорить о том, что снег выпадет в октябре, не приходится, однако температуры могут быть минусовые. Поэтому какой-то иней, заморозки на почве в этом месяце вполне реальны", – отметил специалист.

При этом в 2026 году на температуру влияет не только глобальное потепление, но и климатическое явление Эль-Ниньо, которое разворачивается в Тихом океане, прибавляя несколько десятых градуса.

"Может возникнуть любая погодная аномалия. Эпоха глобального потепления – это не просто "плюс" на градусниках. Это активное движение воздушных масс, и вполне вероятно, что, например, в Центральную Россию зайдет воздух из Арктики, который даст аномальные холода. Но потом они снова сменятся необычно теплой погодой", – добавил специалист.

В целом, по предположению Карнаухова, зима должна быть теплее обычной и, вероятно, бесснежной. За последние годы ситуация с отсутствием устойчивого покрова в Центральной России фиксировалась дважды, напомнил эксперт.

