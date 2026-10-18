"Коммунальная" осень начнется в Москве 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Коммунальная" осень начнется в Москве во вторник, 20 октября. Ночью температура опустится примерно до нуля с вероятностью слабых заморозков, а днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Со вторника начнется "коммунальная" осень, и отопление жилых помещений станет уместным. В условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастет", – рассказал Тишковец.

По словам синоптика, фактическая погода в городе отстает от климатического календаря примерно на две недели. Поэтому "золотая" осень, несмотря на минувший Покров, задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет только в начале ноября – хотя по климату в это время должно начинаться предзимье.

Позднее, добавил Тишковец, бабье лето еще немного порадует жителей Центральной России погодой "миллион на миллион".

Ранее сообщалось, что с начала октября в Москве выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы. В частности, в ночь на 15 октября в столице выпало 7 миллиметров осадков.