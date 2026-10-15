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15 октября, 11:26

Общество

В Москве выпало более 40% месячной нормы осадков с начала октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала октября в Москве выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

В столице продолжаются дожди четвертые сутки подряд. Только минувшей ночью, 15 октября, в городе выпало 7 миллиметров осадков.

Синоптик отметил, что в Московской области самые сильные дожди прошли в Коломне и Павловском Посаде: там выпало 15 и 16 литров воды на каждый квадратный метр, осадки попали в категорию сильных.

В Воскресенске зафиксировали 14 миллиметров, в Красногорске, Немчиновке и Подмосковной – 13 миллиметров. Зона интенсивных дождей сместилась на север и покинула столичный регион.

"В течение оставшейся части сегодняшнего дня локальные и преимущественно небольшие дожди в Москве и Подмосковье еще пройдут, возможны они и ближайшей ночью", – добавил Леус.

16 и 17 октября в столице ожидается теплая и сухая погода. Дожди придут в столичный регион вместе с холодным фронтом 18 октября.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что продолжительные дожди в Москве не должны были вызвать подтопления улиц. Эксперт также отметила, что осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью.

Мосводосток дежурит в Москве из-за сильных дождей

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