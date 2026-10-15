Небольшие дожди ожидаются в Москве 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 15 октября, в Москве будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура не превысит 11 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит около 752 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу, 16 октября, температура в столице опустится до 7 градусов. В Московской области днем воздух прогреется до 7–12 градусов. Ночью температура может снизиться до 5 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег и временный снежный покров в Москве появятся позже средних многолетних сроков. По словам метеорологов, в XXI веке в столице первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

