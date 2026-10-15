15 октября, 06:00Общество
Небольшие дожди ожидаются в Москве 15 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 15 октября, в Москве будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура не превысит 11 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит около 752 миллиметров ртутного столба.
В ночь на пятницу, 16 октября, температура в столице опустится до 7 градусов. В Московской области днем воздух прогреется до 7–12 градусов. Ночью температура может снизиться до 5 градусов.
Ранее сообщалось, что первый снег и временный снежный покров в Москве появятся позже средних многолетних сроков. По словам метеорологов, в XXI веке в столице первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.
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