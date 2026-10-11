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11 октября, 09:51

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Синоптик Леус: первый снег в Москве ожидается позже многолетних сроков

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый снег и временный снежный покров в Москве, скорее всего, появятся позже средних многолетних сроков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, в XXI веке в столице первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

"Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков", – написал Леус.

Самые высокие сугробы в России на данный момент зафиксированы на метеостанции Бохапча в Магаданской области – 41 сантиметр. На втором месте расположилась метеостанция Ненастная в Хакасии, где высота снежного покрова составляет 38 сантиметров. Замыкает тройку метеостанция Баимка на Чукотке с показателем 30 сантиметров.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега. Однако, по его словам, он будет быстро таять из-за климатического явления Эль-Ниньо.

Климатолог уточнил, что температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. Он также отметил, что в России зима будет мягкой, в отличие от других регионов мира, где из-за Эль-Ниньо возможны засухи и наводнения.

Аномальная погода наблюдается в Москве в октябре

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