Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 12 октября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В понедельник, 12 октября, Москву накроет мощный циклонический вихрь, который принесет интенсивные дожди. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на каждый квадратный метр города может выпасть до 22 литров осадков, что составляет почти треть месячной нормы. Несмотря на осадки, температурный режим существенно не изменится. Днем воздух прогреется до 12–15 градусов, а 13-го числа в столице станет теплее – до 13–16 градусов.

При этом температура в Московском регионе на следующей неделе ожидается выше климатической нормы. 12 октября воздух может прогреться до 18 градусов, о чем сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Понедельник, 12 октября, будет теплый, потому что мы попадем в теплый сектор очередного циклона. Днем будет до 15–17 градусов, а по области – 13–18 градусов", – отметила Макарова.

По ее словам, ночью 12 октября дождь местами будет сильным. В частности, за 12 часов может выпасть 15–20 миллиметров осадков. Днем ожидается небольшой дождь, по области местами умеренный.

Во вторник, 13 октября, станет прохладнее: ночью ожидается 5–10 градусов, а днем – 10–15 градусов. На следующий день прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью составит 1–6 градусов, а днем – 8–13 градусов.

Аналогичный прогноз действует для 15 октября, а на следующий день немного потеплеет – ночью ожидается 2–7 градусов, а днем до 14 градусов тепла.

"Норма для 12 октября составляет 6,5 градуса, а для 18-го – 5,3 градуса. Она понижается, а температура у нас немножечко так затормозилась и не торопится понижаться вслед за нормой", – добавила Макарова.

Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.

