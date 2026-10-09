"Глубокая" осень придет в столицу 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Глубокая" осень начнется в российской столице 15 октября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, период золотой осени в Москве завершится 14 октября, после чего начнется "глубокая" осень, которая продлится до 28 октября.

Ранее синоптик рассказал, что в понедельник, 12 октября, в Москву придут дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14–17 градусов, а ночью – до 9–12. Кроме того, с середины недели ожидается похолодание.

При этом предзимняя погода в Москве и Подмосковье наступит лишь в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю. Также в этот период будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега.