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08 октября, 18:10

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Синоптик Позднякова: предзимье придет в Москву в первой половине ноября

Синоптик рассказала, когда в Москве наступит предзимье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье только в первой половине ноября, когда среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

До этого в регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября днем ожидается 10–15 градусов, а ночью – 5–10 градусов. В конце месяца температура начнет снижаться, однако все равно останется выше климатической нормы, что подтверждает большинство климатических моделей.

В начале следующей недели, с 12 по 18 октября, в Москве и Подмосковье станет дождливее. По словам Поздняковой, погода в этот период будет больше напоминать осеннюю, но дневная температура по-прежнему составит 10–15 градусов.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2026 года вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве, которые ведутся с 1891 года. Средняя температура воздуха в первый осенний месяц составила 14,1 градуса, превысив климатическую норму на 2,2 градуса. Самым теплым сентябрем за весь период наблюдений остается 2024 год со среднемесячной температурой 17,1 градуса.

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