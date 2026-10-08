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08 октября, 08:19

Общество

Сильный ветер обрушится на Москву 9 и 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за усиления южного и западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать в период с 12:00 9 октября до 18:00 10 октября. При этом желтый уровень погодной опасности также объявлен и в Подмосковье.

К концу рабочей недели воздух в Москве может прогреться до 17–19 градусов. В частности, 8 и 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Днем 8-го числа столбики термометров повысятся до 14–16 градусов, а в ночь на 9-е – до 7–9 градусов.

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, будет преобладать облачная погода с кратковременными прояснениями 10-го числа. Ожидается небольшой дождь. Днем температура опустится до 9–14 градусов.

Температура воздуха в Москве может подняться до 18 градусов 9 октября

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