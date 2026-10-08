Заморозки наблюдались на "полюсе холода" Московского региона в ночь на 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заморозки наблюдались в ночь на 8 октября в подмосковном поселке Черусти, который является неофициальным "полюсом холода" Московского региона. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Столбик термометра в данном поселке опустился до минус 0,7 градуса. При этом Черусти – единственное место в регионе, где была зафиксирована температура ниже 0 градусов. Ровно 0 градусов наблюдали специалисты в ТиНАО на метеостанции в поселке Михайловское.

В Новоиерусалимской в ночь на 8 октября столбик термометра опустился до 0,4 градуса, а в Наро-Фоминске – до 0,6 градуса.

Последний раз заморозки в Черустях наблюдались в ночь 5 октября. Тогда температура составила минус 1,7 градуса, а в ночь на 4 октября столбик термометра опускался до минус 6,6 градуса.

Первые для столичного региона заморозки осенью 2026 года наблюдались в Черустях в ночь на 17 сентября. В тот момент температура составила минус 0,1 градуса.

В октябре в столице синоптики не прогнозируют каких-либо особых погодных аномалий. В Москве температура будет выше обычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны быть тоже в пределах нормы.

