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05 октября, 10:31

Общество

До 15 литров дождевой воды на квадратный метр может выпасть в Москве 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 10 октября, в Москве может выпасть до 15 литров дождевой воды на квадратный метр. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями", – рассказал синоптик.

Кроме того, в столице ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток понизится до 10–13 градусов.

Также Тишковец сообщил, что пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше нормы и соответствует показателям начала сентября. В этот день будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь, а ветер усилится до 7–12 метров в секунду.

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