Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 10:08

Общество

Пятница может стать самым теплым днем в Москве с начала октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По региону "скользнет" теплый атмосферный фронт", – рассказал метеоролог.

После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября. В этот день будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, а ветер усилится до 7–12 метров в секунду.

При этом начало недели будет прохладным и дождливым. В понедельник и вторник, 5 и 6 октября, днем ожидается от 8 до 13 градусов, ночью – около 6–11 градусов. В среду и четверг, 7-го и 8-го числа, осадков не ожидается, воздух прогреется до 13–16 градусов, при этом будет солнечно.

"Утро": скорость ветра достигнет 4–7 м/с в Москве 5 октября

Читайте также


обществопогодагород

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика