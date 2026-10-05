Пятница может стать самым теплым днем в Москве с начала октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По региону "скользнет" теплый атмосферный фронт", – рассказал метеоролог.

После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября. В этот день будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, а ветер усилится до 7–12 метров в секунду.

При этом начало недели будет прохладным и дождливым. В понедельник и вторник, 5 и 6 октября, днем ожидается от 8 до 13 градусов, ночью – около 6–11 градусов. В среду и четверг, 7-го и 8-го числа, осадков не ожидается, воздух прогреется до 13–16 градусов, при этом будет солнечно.