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05 октября, 07:32

Общество

Заморозки зафиксировали минувшей ночью на "полюсе холода" столичного региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальная температура воздуха минувшей ночью в Московской области зафиксирована в поселке Черусти – столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Черусти, расположенные на востоке Подмосковья, неофициально называют "полюсом холода" столичного региона, так как там температура часто оказывается ниже, чем в других районах Москвы и области. В ночь на воскресенье, 4 октября, в поселке было еще холоднее – минус 6,6 градуса.

В Москве минувшей ночью было теплее. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, зафиксировали 9,4 градуса тепла. В центре столицы, у гостиницы "Балчуг", температура составила 11,1 градуса, а в районе Тушино – 9,5 градуса.

В ночь на 4 октября в Москве на ВДНХ температура опускалась до 2 градусов тепла – эта ночь стала самой холодной с начала осени.

Ранее сообщалось, что климатическая зима может наступить в столице в этом году позже обычного. Причиной названо глобальное потепление.

Дожди ожидаются на предстоящей неделе в Москве

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