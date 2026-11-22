Фото: MAX/"Следком по Чеченской Республике"

Пятилетняя девочка погибла при взрыве газа в частном доме в селе Комсомольское в Чеченской Республике. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чеченской Республике.

По данным следствия, ночью 21 ноября в домовладении на улице Школьная произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего началось возгорание.

Ожоги различной степени тяжести также получили мать девочки, двое малолетних детей и дедушка. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси. По распоряжению правительства на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Речь идет об обрушении здания в Квемо Поничала. Утром 19 ноября там произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала утечка газа в одной из квартир. В больнице находятся двое детей и хозяин квартиры, где произошел взрыв.

