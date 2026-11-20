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Правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По распоряжению правительства на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Речь идет об обрушении здания в Квемо Поничала – здесь утром 19 ноября произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала утечка газа в одной из квартир. В больнице находятся двое детей и хозяин квартиры, где произошел взрыв.

Ранее 14 человек погибли в результате пожара в жилом комплексе на севере Китая, в провинции Шаньси. Еще 33 человека получили травмы. Возгорание возникло в одном из жилых комплексов района Инцзэ города Тайюань.