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Швеция не будет оформлять шенгенские визы российским спортсменам, которые собираются участвовать в турнирах на ее территории. Об этом сообщается на сайте миграционной службы королевства.

Правительство страны уточнило, что не станет допускать атлетов из России на чемпионат мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне, который пройдет с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

В комментарии РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал заявления шведских министров о планах лишить российских граждан возможности въезда в Европу, включая Швецию, примером тотальной русофобии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет включить запрет на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета антироссийских санкций. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что ЕК уже подготовила проект очередных ограничений. Подробности предлагаемых мер политик раскрывать отказался.