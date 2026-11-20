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Пассажиры московского метро с 20 по 22 ноября смогут бесплатно отправить праздничные открытки мамам. Акцию ко Дню матери метрополитен проводит совместно с "Почтой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.

Всего подготовлено 2 тысячи открыток. Получить их, подписать и оставить для отправки можно на восьми стойках "Живое общение" на станциях "Площадь Революции", "Курская", "Белорусская", "Павелецкая", "Китай-город", "Чкаловская", "Хорошевская" и "ЦСКА".

На каждой стойке разместят специальный почтовый ящик, после чего "Почта России" доставит послания адресатам. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29-е.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты ко Дню матери для женщин с тремя и более детьми. Он отметил, что региональные власти могли бы также учреждать награды и льготы за успехи в воспитании.

При этом Гриб не поддержал идею сделать 29 ноября официальным выходным, подчеркнув, что праздник должен стать значимым событием для каждой семьи без изменения рабочего графика.