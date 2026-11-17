Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Музее Победы 29 ноября проведут праздничную программу ко Дню матери, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Для гостей подготовили концерты, мастер-классы, тематическую выставку, экскурсию и бесплатный кинопоказ. Однако на некоторые события, например, на экскурсию и на кинопоказ, необходимо предварительно зарегистрироваться.

В 12:10 в Зале полководцев выступят хоры "Поющие мамы" и "Неон", а в 16:10 музыкальный театр "Канарейкин дом" и театр Тульского суворовского военного училища "Эполет" покажут программу "Тепло твоих рук". Это выступление войдет в программу Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества "Журавли Победы".

С 11:00 в фойе Зала славы начнут работать интерактивные станции Московской школы программистов. Гости смогут попробовать себя в управлении роботами, пройти квесты и справиться с заданиями.

В 14:30 стартует бесплатная экскурсия "У войны не женское лицо" о роли женщин в Великой Отечественной войне. Посетителям покажут письма с фронта от солдат к матерям и от матерей к сыновьям. Те, кто захочет, смогут записать эти письма для проекта "Голоса Победы".

В 16:00 в кинотеатре "Поклонка" бесплатно покажут драму Павла Любимова "Женщины" 1965 года.

Также можно бесплатно посмотреть выставку ко Дню матери. В экспозиции будет около двадцати раритетов из фондов музея.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ранее выступил с инициативой о введении дополнительных выплат ко Дню матери для женщин, имеющих трех и более детей. По его мнению, регионы могли бы вводить собственные награды и расширять системы льгот для таких матерей, в том числе поощрять их за успехи в воспитании. При этом Гриб не видит необходимости делать День матери официальным выходным днем.

