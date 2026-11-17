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Уголовное дело о террористическом акте возбудили после атак украинских вооруженных формирований на Крымский мост 16 и 17 ноября. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, для атак использовались беспилотники, в результате чего были повреждены конструкции моста. Дело расследуется по статье 205 УК РФ.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений", – говорится в сообщении.

ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября. На фоне произошедшего движение по автомобильной части переправы временно приостановили. Позднее его возобновили в реверсивном режиме, однако после этого автомобилистам вновь запретили проезд.

В ночь на 17 ноября украинские военные повторно нанесли удар по мосту. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы.

Инфраструктура Крымского моста, согласно оценке Кремля, получила незначительные повреждения. Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что мост остается открытым для движения пассажирского транспорта и автомобилей.