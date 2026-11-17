Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной названо введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский уже вводились временные ограничения на работу, которые позже были сняты. На фоне ограничений в авиагаванях самолеты, следовавшие в Москву, вынуждены были менять маршруты и садиться в других городах. На запасные аэродромы отправили не менее 13 рейсов.

В частности, во Внуково перенаправили шесть самолетов, среди них рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула. Еще семь воздушных судов, направлявшихся в Домодедово, отправили в Нижний Новгород и Пензу.