17 ноября, 10:53Политика
ОАК передала Минобороны РФ истребители-бомбардировщики Су-34
Фото: MAX/"Ростех"
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" передала министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 по гособоронзаказу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".
В госкорпорации уточнили, что машины прошли полный цикл необходимых заводских наземных и летных испытаний.
"Самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям", – сказал командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России.
По его словам, техника работает и в сложных метеоусловиях, и при активном противодействии ПВО.
На авиазаводах "Ростеха", которые выполняют гособоронзаказ, продолжают улучшать производственные процессы. Фронтовые бомбардировщики Су-34 подтвердили на практике ударную мощь, дальность полета и надежность.
Ранее ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты успешно прошли заводские испытания, были тщательно проверены в различных режимах эксплуатации и выполнили перелет на базу. Истребитель постоянно модернизируется, включая применение опыта, полученного в реальных боевых условиях.