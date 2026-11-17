Фото: MAX/"Ростех"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" передала министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 по гособоронзаказу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

В госкорпорации уточнили, что машины прошли полный цикл необходимых заводских наземных и летных испытаний.

"Самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям", – сказал командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России.

По его словам, техника работает и в сложных метеоусловиях, и при активном противодействии ПВО.

На авиазаводах "Ростеха", которые выполняют гособоронзаказ, продолжают улучшать производственные процессы. Фронтовые бомбардировщики Су-34 подтвердили на практике ударную мощь, дальность полета и надежность.

Ранее ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты успешно прошли заводские испытания, были тщательно проверены в различных режимах эксплуатации и выполнили перелет на базу. Истребитель постоянно модернизируется, включая применение опыта, полученного в реальных боевых условиях.