"Ростех" создал ударные БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Фото: МАХ/"Ростех"

"Ростех" разрабатывает и выпускает ударные БПЛА, чьи характеристики приближены к возможностям крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Как отметили в организации, с развитием технологий грань между дроном, крылатой ракетой и барражирующим боеприпасом стирается. Уже существующий аппарат "Дань-Т" по своим характеристикам является полноценной крылатой ракетой, при этом "Ростех" развивает это направление и ведет несколько других подобных проектов.

"Эти изделия интеллектуализируются – во всех применяются в той или иной мере элементы искусственного интеллекта. Следующие изделия, которые мы сможем показать уже в следующем году, они будут летать дальше, быстрее и будут значительно умнее", – уточнили в госкорпорации.

"Ростех" представил БПЛА на международном авиационно-космическом салоне в Египте El Alamein International Airshow 2026. "Дань-Т" представляет собой барражирующий боеприпас с дальностью полета до 450 километров. Аппарат массой до 270 килограммов оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем и может размещаться на самолетах и вертолетах.

Для изделия предусмотрен скрытный от ПВО режим полета, а также полная автономность после запуска с носителя. Дрон способен лететь к цели со скоростью до 500 километров в час, огибая рельеф, что обеспечивает низкую вероятность его перехвата средствами ПВО противника.

Боеприпас может применяться с самолетов и вертолетов российской разработки – Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Ми-8. При этом возможна интеграция аппарата и с иностранной боевой авиацией. Как уточняли в "Ростехе", высокая эффективность боеприпаса была подтверждена сотнями успешных пусков по объектам противника в зоне СВО.

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