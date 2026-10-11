Глава УВЗ заявил, что танк "Армата" дорабатывают с учетом опыта СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перспективный танк Т-14 "Армата" дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию. Об этом сообщил ТАСС гендиректор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Потапов в преддверии 90-летия предприятия.

По его словам, для "Арматы" уже сформирован боекомплект с различными типами снарядов, обладающих повышенными характеристиками. Сейчас ведутся инициативные работы по дальнейшему улучшению этих показателей и оптимизации состава боекомплекта с учетом боевого опыта.

Глава УВЗ отметил, что "Армата" представляет собой качественно новую платформу с необитаемым боевым отделением и капсулой, обеспечивающей защиту экипажа. При этом основная работа в ходе СВО ведется по классическим машинам – Т-72, Т-80, Т-90 и даже Т-62.

Танк "Армата" также обладает высоким экспортным потенциалом. Благодаря модульной конструкции и открытой цифровой архитектуре машина может быть адаптирована под требования конкретного заказчика, включая реализацию мероприятий по результатам СВО. Для вывода танка на экспорт уже оформлены необходимые разрешительные документы.

Ранее предприятие госкорпорации "Ростех" поставило Минобороны России очередную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" и стационарных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД", оснащенных гиперзвуковыми ракетами.

Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята представителями военной приемки, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы".