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В Солнечногорске задержали четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет по подозрению в хулиганстве и разбое, сообщили в главном следственном управлении СКР по Московской области.

По данным ведомства, подростки систематически конфликтовали с гражданами, угрожали им и применяли насилие. Следствие установило, что 25 ноября 2026 года подозреваемые по предварительному сговору напали на несовершеннолетнего, чтобы похитить его имущество. При этом они использовали как оружие аэрозольный пистолет.

По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 162 УК РФ ("Хулиганство" и "Разбой"). Следователь провел допросы. Устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности фигурантов. В ближайшее время несовершеннолетним планируют предъявить обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее двух подростков задержали по подозрению в избиении водителя троллейбуса в Петербурге. По данным следствия, несовершеннолетние набросились на мужчину и нанесли ему несколько ударов ногой по голове, туловищу и конечностям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

