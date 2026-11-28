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Солнечные вспышки, возобновившиеся после семидневной паузы, могут продолжаться еще пару дней, а затем активность снова спадет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там отметили, что к утру субботы, 28 ноября, насчитывалось четыре вспышки категории C. Явления фиксируются в нескольких новых группах пятен на левом краю Солнца. По оценке ученых, запасы энергии в них небольшие и к понедельнику, 30 ноября, будут исчерпаны полностью.

Кроме того, в настоящий момент на Землю оказывает воздействие экваториальная корональная дыра среднего размера. Возможен умеренный рост геомагнитных индексов, однако в пределах "зеленой" зоны.

Первая после длительного затишья вспышка уровня C1.6 была зафиксирована на Солнце 27 ноября. Период покоя продлился около 171 часа, что стало рекордом за последние 5 лет.

По мнению специалистов, появление таких провалов может говорить о том, что активность на Солнце падает быстрее графика. Таким образом, солнечный минимум может прийти раньше 2030 года.