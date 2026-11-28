Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Донецкой народной республике появится ситуационный центр, который начнет ежедневно сообщать жителям о перебоях и плановых отключениях электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ресурсоснабжающие организации начнут передавать данные в центр без задержек. Благодаря оповещениям гражданам будет легче составить планы на день и зарядить гаджеты.

По словам главы республики, рабочая группа выехала на котельные в Калининском и Киевском районах Донецка, где фиксируются перебои с постоянной подачей электроэнергии. Там планируется установить генераторы.

Ранее в ДНР свыше 279 тысяч абонентов остались без света из-за нарушения электроснабжения в результате украинской атаки. Повреждения получили сразу несколько объектов. Отключения затронули 12 муниципалитетов.

