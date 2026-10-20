Почти 17 тыс жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

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Почти 17 тысяч жителей в Курской области остались без электричества после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах", – цитирует его RT.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после обследования территории, уточнил Хинштейн.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник говорил, что Белгородская, Брянская, Херсонская, Запорожская и Курская области, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в число регионов, где за неделю с 12 по 18 октября от атак ВСУ пострадало больше всего мирных жителей.

Тем не менее системы противовоздушной обороны (ПВО) России ежедневно уничтожают более 98% украинских БПЛА, указывали в Генштабе Вооруженных сил России. Если в январе текущего года средства ПВО в среднем за сутки перехватывали над российскими регионами около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в 5 раз.

