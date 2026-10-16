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16 октября, 19:08

Политика

Герасимов сообщил, что системы ПВО РФ ежедневно уничтожают более 98% БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО России ежедневно уничтожают более 98% украинских БПЛА. Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

По его словам, если в январе текущего года средства ПВО в среднем за сутки перехватывали над российскими регионами около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в пять раз. Только за сентябрь было сбито свыше 15 тысяч воздушных целей, что составляет более 500 в сутки, обратил внимание Герасимов.

Он подчеркнул, что наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Госдуму. За сутки над российскими регионами было сбито 1 398 ударных БПЛА и восемь крылатых ракет.

Герасимов также доложил, что ВС РФ постоянно совершенствуют систему ПВО, усиливают рубежи прикрытия важнейших объектов, оперативно внедряют новые эффективные средства обнаружения и поражения дронов и крылатых ракет.

Ранее Минобороны усилило российскую систему противовоздушной обороны дополнительным эшелоном прикрытия на предельно малых высотах, который рассчитан на борьбу с беспилотниками. В частности, был увеличен боевой состав соединений и воинских частей ПВО. В них включили подразделения противодействия БПЛА.

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