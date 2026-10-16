Путин заявил, что зона безопасности на Украине не будет предметом переговоров

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Создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров. Ее формирование на границе решается успешно, заявил Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

По словам главы государства, в ответ на удары Киева по предприятиям промышленности и ТЭК российская армия продолжает атаковать предприятия ВПК Украины. Цель ВС РФ состоит в обеспечении абсолютной безопасности российского приграничья, заметил Путин.

"Напомню, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область перед Вооруженными силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно", – сказал президент.

Вместе с тем глава государства указал на положительную динамику действия группировок российских войск. В частности, значительно возросли темпы продвижения.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они уделили значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса.

Позже Трамп заявил, что этот конфликт в конечном итоге удастся разрешить. При этом американский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах, поскольку не заинтересован в этом.

