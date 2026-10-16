Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность за украинский конфликт. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, – это однозначно", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине в результате удастся урегулировать. По его мнению, Зеленский не будет участвовать в переговорах, потому что не заинтересован в этом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала украинского лидера "невероятным позорищем", чья жизнь привела к краху его страны.