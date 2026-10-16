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Президент Украины Владимир Зеленский – "невероятное позорище", чья жизнь привела к краху украинского государства, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в интервью Зеленский рассказывал, что СБУ сообщала ему о нескольких попытках покушения. Там же он уверял, что его гибель не обрушит государство, поскольку "Украина – это система институтов, а не один человек".

"Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украины, так его жизнь уже привела к краху государства Украины", – указала она.

Ранее дипломат заявила, что никакие шаги Зеленского не помогут скрыть размах коррупции в стране. Она привела данные последних опросов: больше половины респондентов называют казнокрадство главной проблемой Украины.

Кроме того, по словам Захаровой, 72% опрошенных украинцев уверены, что после начала конфликта коррупции в стране стало больше. Многие также считают, что личную ответственность за это несет украинский лидер.

