Преступная группировка из чиновников офиса Зеленского выявлена на Украине

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом бюро сообщило в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

Подробности операции в НАБУ пообещали раскрыть позднее.

Вместе с тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в телеграм-канале, что в настоящий момент у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой проводятся обыски.

В июле на Украине начались серьезные кадровые перестановки. Сначала Верховная рада приняла решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и других членов правительства. После этого Михаил Федоров был уволен с поста министра обороны, а Александр Сырский – с поста главнокомандующего украинской армии.

Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

